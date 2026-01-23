Magdeburg - Das Landeskriminalamt fahndet hierzulande derzeit nach rund 1.100 Schusswaffen oder Teilen von Waffen. „In den meisten Fällen kommen Waffen und Waffenteile durch Diebstahlshandlungen, beispielsweise bei Wohnungseinbruchdiebstählen abhanden“, erklärte ein LKA-Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die „Volksstimme“ berichtet.

Insgesamt würde in Sachsen-Anhalt nach 680 Revolvern und Pistolen, 6 Maschinenpistolen, knapp 300 Gewehren und 150 Jagdgewehren gesucht. Grundsätzlich würden Waffen und Waffenteile so lange zur Fahndung ausgeschrieben, bis sie wieder aufgefunden werden, betonte der Sprecher. Die Ermittlungen wegen entwendeter Waffen würden „sehr intensiv geführt“.