Wegen Bauarbeiten fallen auf der RE1 zahlreiche Züge aus. Vor allem Berlin und Strecken von und nach Erkner sind betroffen.

Vom 29. Januar bis zum 27. Februar kommt es zu Ausfällen und Umleitungen der RE1 im Raum Berlin. (Symbolbild)

Berlin - Fahrgäste der Regionalbahn müssen sich bis Ende Februar im Raum Berlin auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) begründete dies mit Bauarbeiten der DB InfraGO AG.

Ausfälle auf RE1-Strecken von und nach Erkner

Zwischen Erkner und den jeweiligen Abschnitten Berlin-Charlottenburg, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Ostbahnhof und Berlin Ostkreuz kommt es laut ODEG zu Ausfällen. An den genannten Abschnitten fallen demnach von heute (30. Januar, 21.00 Uhr) bis zum 27. Februar (22.00 Uhr) alle Züge der RE1 aus. Auch zwischen Erkner und Frankfurt (Oder) sowie Fürstenwalde (Spree) entfallen laut dem Eisenbahnunternehmen an einzelnen Tagen Züge.

Umleitungen von Zügen im Raum Berlin

Zwischen dem 29. Januar (Donnerstag) und dem 31. Januar (Samstag) sowie am 11. und 14. Februar werden laut ODEG im Raum Berlin einzelne Züge der RE1 umgeleitet. Demnach kommt es zu Ausfällen an folgenden Haltestellen: Berlin-Charlottenburg, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hbf, Berlin-Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof und Berlin Ostkreuz.

Welche weiteren Züge umgeleitet werden, ausfallen oder zu veränderten Zeiten abfahren, können Fahrgäste online bei der ODEG nachlesen.

Ersatzverkehr

Von Frankfurt (Oder) sowie Fürstenwalde (Spree) und nach Erkner ist dem ODEG zufolge ein Ersatzverkehr eingerichtet. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können nur eingeschränkt mitgenommen werden, wie die ODEG mitteilte. Zwischen Berlin und Erkner verweist das Eisenbahnunternehmen darauf, andere öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.