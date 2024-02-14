Seit dem 18. Februar 2019 wird die damals 15-jährige Rebecca Reusch vermisst. Nach einem Großeinsatz der Polizei im Oktober 2025 in Brandenburg dauern die Ermittlungen weiter an. Eine Chronik des Falls mit allen aktuellen Entwicklungen.

Rebecca Reusch seit sieben Jahren verschwunden! Weiterhin keine Spur von ihr

Das Verschwinden der damals 15-jährigen Rebecca Reusch aus Berlin zählt zu den spektakulärsten Vermisstenfällen der vergangenen Jahre. Seit 18. Februar 2019 fehlt von ihr jede Spur.

Magdeburg/DUR. – Der Vermisstenfall Rebecca Reusch gilt als einer der spektakulärsten deutschen Kriminalfälle der vergangenen Zeit. Mittlerweile ist es fast sieben Jahre her, dass die damals 15-Jährige verschwand.

Seit dem Morgen des 18. Februar 2019 gilt Rebecca Reusch aus Berlin als vermisst. Die Schülerin tauchte an diesem Tag nicht in der Schule auf. Am Nachmittag alarmierte ihre Familie die Polizei. Das Bild von Rebecca Reusch wurde wenig später bundesweit bekannt – nicht zuletzt, weil die 15-jährige Schülerin darauf gar nicht aussieht wie sie selbst.

Rebecca Reusch: Eine Chronik ihres Verschwindens

Rebecca Reusch gilt seit dem Morgen des 18. Februar 2019 als vermisst. Den Abend vor ihrem Verschwinden verbringt die damals 15-Jährige bei ihrer Schwester. In dem Haus in Berlin Britz/Alt-Buckow leben zu diesem Zeitpunkt neben ihrer großen Schwester auch deren Mann und ein gemeinsames kleines Kind.

Der Schwager gilt schnell als verdächtig. Die Ermittler konnten ihm jedoch nichts nachweisen – er ist auf freiem Fuß. Die Familie glaubt weiterhin an seine Unschuld.

Rebecca Reusch: Der Morgen des Verschwindens

Rebecca verbringt den Abend vor ihrem Verschwinden gemeinsam mit ihrer Schwester. Sie übernachtet dort und schläft auf dem Wohnzimmersofa. Rebeccas Schwager ist am Abend des 17. Februar 2019 nicht zu Hause.

Er gibt an, an jenem Abend auf einer geschäftlichen Feier gewesen und erst in den frühen Morgenstunden des 18. Februar, um circa 5.45 Uhr, wieder nach Hause gekommen zu sein. Er legte sich nach eigenen Angaben zum Schlafen ins Bett.

Nach Aussage der Schwester verlässt sie am Morgen des 18. Februar gegen 7 Uhr das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Sie schaut nicht noch einmal nach Rebecca. Die sollte direkt vom Haus ihrer Schwester in die Schule gehen.

Kurz danach ruft Rebeccas Mutter ihre 15-jährige Tochter an, um sie zu wecken, wie sie damals gegenüber RTL erzählte – aber Rebecca nimmt nicht ab. Das Handy schien ausgeschaltet zu sein, die Mailbox sprang an. Als Rebecca auch beim zweiten Mal nicht abnimmt, ruft die Mutter ihren Schwiegersohn an, der Anruf wird aber weggedrückt.

Daraufhin will sich Rebeccas Mutter auf den Weg zum Haus von Rebeccas Schwester und ihrem Schwager machen. Bevor sie losfahren konnte, ruft aber Rebeccas Schwager zurück und sagt, Rebecca sei bereits weg. Ihre Mutter ist daraufhin beruhigt.

Rebecca Reusch wird seit sieben Jahren vermisst. Foto: dpa

Spuren von Rebecca Reuschs Telefons

Einer Analyse zufolge war Rebeccas Telefon am Morgen des 18. Februar 2019 um 7.46 Uhr zum letzten Mal eingeloggt.

Um 8.15 Uhr wacht eine Freundin von Rebecca auf und sieht, dass sie via Snapchat ein Foto von der 15-Jährigen erhalten hat. Dabei könnte es sich um das letzte Lebenszeichen von Rebecca handeln. Die Antwort erreichte Rebecca schon nicht mehr. Ihre Freundin kann auch die Kleidung von Rebecca auf dem Snapchat-Foto beschreiben: ein Pulli der Band BTS, eine rosa Plüschjacke, zerrissene Jeans und Sneaker.

Familie Reusch glaubt, dass dieses Foto irgendwann zwischen 7 Uhr und 7.46 Uhr an jenem Morgen gemacht und versendet wurde. Es müsse im Haus, genauer im Flur, entstanden sein, so die Mutter.

Um 8.36 Uhr schickt ihre Mutter Rebecca noch eine WhatsApp-Nachricht, die sie ihrer Aussage nach auch bekommen haben soll. Rebecca hat die Nachricht wahrscheinlich jedoch nicht mehr gelesen.

Rebecca taucht nicht in Schule auf, Schwager fährt mit Auto Richtung Polen

Zu Unterrichtsbeginn um 9.50 Uhr taucht Rebecca nicht in der Schule auf. Knapp eine Stunde später, um 10.47 Uhr, wird der pinke Renault Twingo, der Rebeccas Schwester und Schwager gehört, vom Brandenburger Kennzeichenerfassungssystem Kesy auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) in Fahrtrichtung Polen registriert.

Familie meldet Rebecca Reusch als vermisst

Rebeccas Familie meldet die 15-Jährige bei der Polizei am späten Nachmittag des 18. Februar 2019 als vermisst und startet eine Suchaktion nach der 15-jährigen Schülerin.

Der Twingo von Rebeccas Schwester und ihrem Schwager wird am 19. Februar 2019 um 22.39 Uhr erneut von einer Kamera auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) registriert. Die Aussagen des Schwagers passen laut Polizei nicht zu den Bewegungsdaten seines Autos.

Offizielle Vermisstenanzeige von Rebecca Reusch erst drei Tage nach ihrem Verschwinden

Am 21. Februar 2019, erst drei Tage nach ihrem Verschwinden, veröffentlicht die Polizei eine offizielle Vermisstenanzeige von Rebecca Reusch. Zu dem später als umstritten geltenden Fahndungsfoto von Rebecca Reusch schrieb die Polizei: "Sie hielt sich zuletzt bei Familienangehörigen im Bereich Britz/Alt-Buckow auf und kam an diesem Tag nicht in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee an."

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin übernimmt am 23. Februar 2019 den Vermisstenfall. In den Folgetagen werden Parks, Altkleidercontainer abgesucht, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Familie und Freunde suchen mit.

Schwager im Fall Rebecca Reusch verdächtig

Am 28. Februar 2019 wird Rebeccas Schwager von der Polizei vorläufig festgenommen. Für die Polizei gilt er schnell als Hauptverdächtiger im Fall Rebecca. Am Freitag, dem 1. März, wird er jedoch auf Anordnung eines Ermittlungsrichters wieder entlassen. Für ihn gilt bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.

Drei Tage nach seiner Freilassung, am 4. März 2019, wird der Schwager von Rebecca Reusch erneut festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte Beschwerde gegen die Freilassung eingelegt.

Vermisste Rebecca Reusch aus Berlin: Fall in Sendung "Aktenzeichen XY" gezeigt

Am 6. März 2019 wird Rebeccas Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" gezeigt. Michael Hoffmann vom Landeskriminalamt Berlin tritt in der Sendung auf, Fotos des Schwagers und seines Twingos werden veröffentlicht. Ganz Deutschland kennt nun das Gesicht von Rebecca Reuschs Schwager, dem Hauptverdächtigen der Polizei in dem Vermisstenfall.

Die Ermittler glauben nicht, dass Rebecca das Haus lebend verlassen hat. 2020 teilt die Staatsanwaltschaft mit: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass Rebecca das Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Sämtliche Alternativgeschehen können wir nach den Ermittlungen ausschließen. Für ein freiwilliges Verlassen der häuslichen Umgebung gibt es überhaupt keine Hinweise", heißt es damals.

Nach der Ausstrahlung der Sendung "Aktenzeichen XY" suchen Taucher, Leichenspürhunde und Schiffe mit Echolot in Waldgebieten und Seen Brandenburgs nach Rebecca. Die Suche verläuft explizit im Gebiet entlang der Autobahn zwischen Berlin und der polnischen Grenze. Einmal schlägt ein Spürhund an, die weitere Suche ergibt jedoch nichts.

Die Polizei im Einsatz. Sie suchen ein Waldstück bei Storkow in Brandenburg nach der vermissten Rebecca Reusch ab. Foto: Imago/Olaf Wagner

Fall Rebecca Reusch: Renault Twingo von Schwager wird untersucht

Am 7. März 2019 ist die Spurensuche in dem Renault Twingo des Schwagers von Rebecca Reusch abgeschlossen. Das Auto wird der Halterin des Wagens wieder übergeben. Kriminaltechniker hatten in dem Wagen laut Medienberichten Haare von Rebecca Reusch sowie Fasern einer lilafarbenen Fleecedecke gefunden. Diese soll der Schülerin gehört haben und ebenfalls verschwunden sein.

Ermittlungen: Spur von Internetflirt "Max" läuft ins Leere

Am 13. März 2019 wird kurz ein Internetflirt von Rebecca relevant, ihre Familie geht mit der Suche nach einem "Max" oder "Maxi" an die Öffentlichkeit. Das Instagram-Profil des Mannes wurde jedoch gelöscht. Laut Polizei führt die Spur ins Nichts.

Rebecca Reuschs Schwager wird aus U-Haft entlassen

Am 22. März 2019 wird Rebeccas Schwager erneut aus der U-Haft entlassen. Es bestehen Zweifel am dringenden Tatverdacht des Totschlags. Der Mann bleibt jedoch Hauptverdächtiger in Rebeccas Fall.

Suche nach Rebecca Reusch eingestellt

Am 13. April 2019, knapp zwei Monate nach ihrem Verschwinden, wird die Suche nach Rebecca vorerst eingestellt.

Viele Hinweise zum Verschwinden von Rebecca Reusch

Nach ihrem Verschwinden gehen viele Hinweise zu dem Fall Rebecca Reusch ein – auch direkt bei der Familie. Ein Mann will sie in Polen in einem Einkaufszentrum gesehen haben, eine Urlauberin in einer Hotelanlage auf Teneriffa.

Eine andere Zeugin erzählt, sie habe Rebecca am Tag ihres Verschwindens abends an einer Bushaltestelle telefonierend gesehen, ein anderer Zeuge hat sie angeblich gemeinsam mit einem Mann auf einem Rastplatz gesehen.

Die Familie klammert sich voller Hoffnung an solche Hinweise. Sie möchte nicht glauben, dass Rebecca tot ist. Als sie die Hinweise an die Polizei weitergeben, fühlen sich die Angehörigen oft jedoch nicht ernst genommen, wie es in Medienberichten heißt.

Die Staatsanwaltschaft verteidigt seine Ermittler: "Wir tun alles, um das Schicksal Rebeccas aufzuklären. Das ist unsere Pflicht, das ist unser gesetzlicher Auftrag. Und ich denke, wir haben keine Veranlassung gegeben, uns zu kritisieren."

Ermittlungen nehmen wieder Fahrt auf – Mann mit Baseballkappe gesehen

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Verschwinden, im Dezember 2020, kommt erneut Fahrt in die Ermittlungen. In einem Podcast der Journalistinnen Miriam Arndts und Lena Niethammer gerät der Schwager von Rebecca Reusch erneut ins Visier.

Recherchen hätten ergeben, dass eine Zeugin am Tag von Rebeccas Verschwinden einen "auffälligen Mann" mit Baseballkappe in einem Waldgebiet bei Kummersdorf gesehen habe, heißt es dort. Es war bereits bekannt, dass ein anderer Zeuge ganz in der Nähe den pinken Twingo entdeckt haben soll. Der Hinweis führt die Ermittler jedoch nicht weiter.

Immer mehr Podcaster springen auf den True-Crime-Zug auf und verbreiten alle möglichen öffentlichen Informationen zum Verschwinden von Rebecca Reusch. Zu den bekanntesten Podcasts gehören „Mord auf Ex” und der Podimo-Podcast „Im Dunkeln – Der Fall Rebecca Reusch”. Auch die ARD hat eigens einen True-Crime-Podcast zum Verschwinden der Jugendlichen gestartet.

Haus von Schwager wird erneut durchsucht – Strangulierungspraktiken im Google-Suchverlauf

Mehr als zwei Jahre später ist der Fall Rebecca Reusch erneut in den Schlagzeilen. Am 13. April 2023, vier Jahre nach Rebeccas Verschwinden, durchsuchen die Ermittler das Haus von Rebeccas Schwager und ihrer Schwester erneut. Für die Polizei ist er weiterhin verdächtig. Da es aber keine Verurteilung gibt, gilt für ihn nach wie vor die Unschuldsvermutung.

Laut Medienberichten hatten neue Daten aus dem Google-Suchverlauf von Rebeccas Schwager gezeigt, dass dieser kurz vor ihrem Verschwinden im Internet nach Strangulierungspraktiken beim Geschlechtsverkehr gesucht haben soll. Zusätzlich war den Ermittlern aufgefallen, dass bei einem Bademantel ein Gürtel fehlte. Die Polizei führte auch Akustikmessungen im Haus durch.

Ein Experte für Schallschutz und Akustik, Michael Weidenhammer, erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung zu den Messungen: "Da spielen viele Faktoren mit rein. Aber diese Methoden könnten Aufschluss darüber geben, ob eine Auseinandersetzung anderswo im Haus hörbar gewesen sein müsste."

Man ermittele dadurch "Schalldämmwerte", führte er weiter aus. Es gebe Luftschall und Körperschall. Ein "Luftschall können auch Rufe oder Schreie sein, Körperschall Erschütterungen an Bauteilen wie Boden oder Wänden".

Warum wurde das Haus von Rebeccas Reuschs Schwager erneut durchsucht?

Was die Ermittler dazu veranlasst hat, das Haus des Schwagers erneut zu durchsuchen, ist nicht öffentlich bekannt. Die Rede ist jedoch von neuen Entwicklungen im Fall Rebecca Reusch. "Es muss sich zumindest ein neuer Anhaltspunkt ergeben, um eine Durchsuchung zu rechtfertigen", zitierte die "Berliner Morgenpost" eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft.

Die Durchsuchung sei durch einen Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten erfolgt. Zu weiteren Details schweigt die Behörde jedoch, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Rebeccas Mutter soll sich nach der Hausdurchsuchung in einem Telefonat gegenüber RTL zu dem fehlenden Bademantelgürtel geäußert haben. Der Gürtel sei für "das Ziehen und Schleppen eines Bobby-Cars verwendet" worden, sagte sie demnach. Weil der Gürtel schmutzig war, habe man ihn entsorgt.

Rebecca Reusch: Ermittler versuchen weiterhin Fall aufzuklären

Vier Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca Reusch in Berlin versucht die Polizei immer noch, den Fall aufzuklären. Die Beamten veröffentlichten am 19. Februar 2023 eine Liste von Gegenständen, nach denen in Zusammenhang mit dem Verschwinden der Schülerin immer noch gesucht wird. Darunter sind ein Pullover, Sportschuhe, eine Handtasche, ein Rucksack und die lila Fleecedecke.

Neues Video im Fall Rebecca aufgetaucht

Am Sonntag, dem 18. Februar 2024, pünktlich zu fünften Jahrestag von Rebecca Reuschs Verschwinden, berichtet die "Bild" von einem neuen Video, das aufgetaucht sein soll.

Das Video soll von einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft von Rebeccas Schwester und ihrem Schwager in Berlin Britz am Morgen von Rebeccas Verschwinden, dem 18. Februar 2019, aufgenommen worden sein.

Die Kamera soll an dem betreffenden Morgen um 7.24 Uhr einen pinkfarbenen Renault Twingo gefilmt haben. 46 Minuten später sei der Wagen erneut zu sehen, diesmal auf dem Rückweg, heißt es. Wer am Steuer des Autos sitzt, sei nicht zu erkennen. Auch ob es sich bei dem Wagen auf dem Video tatsächlich um den Wagen der Schwester und des Schwagers handelt, ist nicht belegt.

Nachdem das Video für Aufsehen gesorgt hatte, äußerte sich die Staatsanwaltschaft Berlin. Die Staatsanwaltschaft habe das von Journalisten übergebene Video geprüft. „Wir kennen das Video, wir haben es ausgewertet und es ergeben sich keine neuen Erkenntnisse daraus“, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur dpa. Es gebe insgesamt keinen neuen Stand zu dem Fall.

Hinweise im Fall Rebecca Reusch: Zeugin berichtet von mysteriösem Zelt über Gully

Im Juni 2024 meldete sich eine Zeugin bei der "Bild" und behauptete, am Tag von Rebeccas Verschwinden 2019 ein Zelt über einem Gully in Großziethen gesehen zu haben.

Diese Information soll in Chats und Foren kursieren, in denen auch Verwandte von Rebecca Reusch aktiv seien. Die Mutter des Schwagers und Rebeccas Schwester sollen dorthin gefahren sein, um den Gully aus dem Auto heraus zu betrachten. Die Polizei gibt dazu keine Stellungnahme und verweist auf laufende Ermittlungen.

Der Schwager gilt laut Medienberichten weiterhin als Hauptverdächtiger. Ermittler vermuten, dass er Rebecca getötet und ihre Leiche in Brandenburg versteckt hat. Der Ex-Profiler Axel Petermann hält es gegenüber der "Morgenpost" für möglich, dass die Familie mehr über das Verschwinden weiß. Er spekuliert, dass sie den Schwager schützen könnte.

Rebecca Reusch: Die Trovatos suchen nach neuen Hinweisen

Seit dem 2. Februar 2025 beteiligen sich die TV-bekannten Trovatos an der Suche nach neuen Hinweisen zum Verschwinden von Rebecca Reusch. Sie starten einen Livestream bei TikTok, wobei sie eine Laube in einem Wald besuchen, die der Schwager laut den Angaben des Öfteren aufgesucht hat.

Während des Livestreams ergibt sich demnach ein Gespräch mit einer Freundin von Rebecca, die berichtet, dass sie am 16. Februar 2019 gemeinsam mit Rebecca, dem Schwager und weiteren Freunden in der Laube gefeiert habe. Neben Alkohol habe es auch andere Substanzen bei der Feier gegeben.

Zudem deutet die Freundin an, dass Rebecca unter Substanzen mit ihrem Schwager flirtete. Auf Instagram habe sie auch nur mit älteren Männern Kontakt gehabt. Wie glaubwürdig die Freundin der vermissten Rebecca Reusch ist, bleibt unbekannt.

Umstrittene YouTube-Videos: Hobby-Ermittler sorgen mit privaten Ermittlungen für Kritik

Nicht nur die Trovatos, sondern auch andere YouTuber und Streamer suchen auf eigene Faust nach neuen Spuren zur Klärung des Verschwindens von Rebecca Reusch.

Besonders umstritten ist der YouTube-Kanal "Berni's Nacht Café", dessen Betreiber mit Kameras durch Wälder bei Friedersdorf ziehen, wo Rebeccas Leiche vermutet wird.

Rebecca Reusch: Ermittler verfolgen neue Spur in Tauche in Brandenburg

Am 20. Oktober 2025 verfolgt die Polizei auf der Suche nach Rebecca Reusch eine neue Spur. Polizeikräfte rücken an einem Haus im Ort Tauche in der Brandenburger Gemeinde Lindenberg (Oder-Spree) an. Tauche liegt etwa 60 Kilometer südöstlich von Berlin. Wie der Sender RTL berichtete, handelt es sich dabei um ein Grundstück, das der Oma von Rebeccas Schwager gehört.

Gegenüber dem "Tagesspiegel" bestätigte eine Pressesprecherin der Berliner Polizei den Einsatz. Insgesamt seien 115 Polizeikräfte im Einsatz gewesen, 111 davon aus Berlin. Neben einem Bagger und Leichenspürhunden seien auch eine Drohne, Videotechnik und Bodenradar eingesetzt worden.

Sebastian Büchner, Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, teilt der "Bild"-Zeitung mit: "Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der mittlerweile 33 Jahre alte Beschuldigte am Morgen des 18. Februar 2019 seine damals 15 Jahre alte Schwägerin getötet und deren Leiche und ihr gehörende Gegenstände – zumindest vorübergehend – auf das Grundstück seiner Großeltern in Tauche verbracht haben könnte."

Polizei durchsucht zweites Grundstück in der Nähe von Tauche

Auch am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, geht die Suche weiter. Die Polizei befragt die Anwohner von Tauche und verteilt einen Zeugenaufruf. Dieser zeigt den himbeerroten Twingo, mit dem der Verdächtige vor sechs Jahren auf der Autobahn erfasst worden war.

Zwischenzeitlich durchsuchen die Ermittler auch ein weiteres Objekt in Herzberg, einer Nachbarsgemeinde von Tauche. "In dem Haus sollen bis 2005 die Großeltern des beschuldigten 33-Jährigen gelebt haben", begründete die Staatsanwaltschaft die Suchmaßnahmen.

In diesem pinkfarbenen Renualt Twingo wurden Haare von Rebecca Reusch gefunden. Foto: dpa/Polizei Berlin

Bei dem Grundstück handelt es sich laut mehreren Medienberichten um einen ehemaligen, leerstehenden und stark verwilderten Bauernhof. Die Polizei war dort erneut mit Leichenspürhunden, einem Bagger, einer Drohne und einem Bodenradar im Einsatz. Auch ein unterirdischer Wassertank wurde leer gepumpt.

Nach stundenlanger Suche wurde der Einsatz in Herzberg beendet. Ob dadurch neue Erkenntnisse im Fall Rebecca Reusch gewonnen werden konnten, bleibt jedoch offen.

Aber warum wurde das Grundstück der Großeltern erst jetzt durchsucht? Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Michael Petzold, der sich gegenüber dem rbb äußerte, lag es unter anderem an strengen rechtlichen Vorgaben. Die Ermittler hätten für eine Durchsuchung bei Zeugen wie den Großeltern besonders hohe Hürden zu überwinden.

69-Jährige will Florian R. auf der A12 bei Fürstenwalde gesehen haben

Während die Ermittlungsergebnisse des zweitägigen Großeinsatzes der Polizei am 20. und 21. Oktober 2025 in Brandenburg noch ausgewertet werden, meldet sich kurz darauf eine neue Zeugin im Vermisstenfall Rebecca Reusch.

Wie die "Bild" berichtet, habe sich Martina R. (69), eine pensionierte Studienrätin, nach dem erneuten Zeugenaufruf bei der Polizei gemeldet. "Die Sache beschäftigt mich schon so lange, ich will sie mir endlich von der Seele reden," so die Frau gegenüber der Zeitung.

Sie berichtete, dass sie am Vormittag des 18. Februars 2019 auf dem Weg von ihrem Wohnort Reichenwalde zu ihrer damaligen Arbeitsstelle gewesen sei. An der Anschlussstelle Fürstenwalde West sei sie auf die A12 aufgefahren, als ihr ein kleiner, himbeerroter Twingo aufgefallen sei, der die Autobahn entlangraste.

Vermisstenfall Rebecca Reusch: Zeugin will Twingo auf A12 gesehen haben

Aus Neugier habe sie das Auto überholt, um zu schauen, wer hinter dem Steuer sitzt: "Da saß ein Mann, angespannt, mit einem ganz tief ins Gesicht gezogenen Basecap. Im Auto lag etwas Großes, das war mit einer dunklen Decke überzogen."

Weiter erzählt die 69-Jährige, dass das Beifahrerfenster trotz der Kälte an diesem Tag leicht geöffnet gewesen sei. "Ich dachte, was transportiert der da, vielleicht einen Tisch? Das muss Florian R. gewesen sein, auch zeitlich stimmte alles überein", so die Zeugin weiter.

R., der Schwager von Rebecca Reusch, habe die Autobahn anschließend bei Fürstenwalde Ost wieder verlassen. Der Twingo sei Richtung Süden weitergefahren. Das deckt sich mit dem Wissen der Ermittler. Denn der Twingo wurde am 18. Februar 2019 um 10.47 Uhr von einem Kennzeichenerfassungssystem auf der A12 in Richtung Polen registriert.

Neben diesem Hinweis sind nach dem Großeinsatz noch weitere Hinweise zur vermissten Rebecca Reusch bei der Polizei eingegangen. Jeden einzelnen davon werde nachgegangen, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mit.

Polizei ermahnt Hobby-Detektive – Trovatos stoppen Arbeit

Während die Ermittlung im Fall Rebecca Reusch weiter andauern, warnt die Staatsanwaltschaft vor eigenmächtigen "Ermittlungen" von selbst ernannten "Hobbydetektiven".

"Nicht nur, dass sie die Ermittlungen konkret behindern, indem sie zum Beispiel Spuren vernichten können", sagt Staatsanwaltschaftssprecher Michael Petzold. Teils würden die "Hobby-Ermittler" nicht nur stören sondern auch selbst Straftaten begehen und damit die Arbeit der Polizei behindern.

Die Behörden mahnen, eigene Ermittlungen im Fall Rebecca Reusch einzustellen, um die neuen offiziellen Ermittlungen nicht zu stören. Auch Jürgen Trovato, der den Fall über Jahre begeleitet hat, will sich jetzt zurückhalten. Er distanziere sich jetzt von früheren Livestreams und betont, dass private Nachforschungen derzeit hinderlich seien.

Jürgen Trovato hält den erneuten Polizeieinsatz für logisch und nicht überraschend. Er geht davon aus, dass die Ermittler die Spur schon länger kennen. Zudem berichtet er von einem Video mit Rebeccas Schwester, das die Polizei aber nicht verwenden wolle.

Staatsanwaltschaft äußert sich zu Suche nach Rebecca Reusch

Die letzte Suche nach Rebecca Reusch ist nun schon fast vier Monate her. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin mitteilt, dauern die Ermittlungen weiterhin an, wie die Märkische Oderzeitung herausfand.

Wie lange die Ermittlungen noch andauern werden, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden.