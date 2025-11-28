Rechtsextreme Gruppen mobilisieren für einen Aufmarsch in Berlin-Mitte. Gegenproteste sind angekündigt. Die Polizei bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor.

Die Berliner Polizei wird eine Demonstration der rechtsextremen Partei Die Heimat und Gegenproteste mit einem Großaufgebot begleiten. (Symbolbild)

Berlin - Mit einem Großaufgebot begleitet die Polizei eine Neonazi-Demonstration in Berlin-Mitte. Angemeldet hat den Marsch die rechtsextreme Partei Die Heimat, ehemals NPD. Rechtsextreme Gruppen mobilisieren in sozialen Medien mit einem populistischen Spruch für den Marsch am Samstag, zu dem die Veranstalter nach Polizeiangaben 100 Teilnehmer erwarten. Dagegen formiert sich Widerstand: Drei Gegendemonstrationen sind angekündigt, eine davon von der Initiative Omas gegen Rechts.

Mehrere Hundertschaften begleiten die Versammlungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine konkrete Angabe zur Zahl der Polizistinnen und Polizisten nannte er noch nicht. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen entlang der Demostrecke einstellen.

Aufmarsch startet am Dom

Der Neonazi-Aufzug soll am Berliner Dom starten und über die Straße Unter den Linden über den Werderschen Markt zur Friedrichstraße führen und am S-Bahnhof dort enden. Zur Teilnahme ruft auch die rechtsextreme Berliner Jugendgruppe „Deutsche Jugend Voran“ auf. „Taschendiebe, Betrüger und Hütchenspieler stehlen Berlinern und besonders unseren nichtsahnenden Touristen das Geld aus der Tasche“, heißt es in deren Telegram-Kanal.

Ein führender Kopf der Gruppierung befindet sich seit Anfang September im Gefängnis. Das Landgericht Berlin hatte den damals 24-Jährigen am 9. April unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung zu drei Jahren und drei Monaten verurteilt.