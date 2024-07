Walchsee/Berlin - Zweitliga-Starspieler Fabian Reese von Hertha BSC hat sich nach seiner Knöchelverletzung einer Operation unterziehen müssen. Der 26-Jährige veröffentlichte am Freitag bei Instagram ein Bild von sich aus dem Krankenhaus in Berlin und schrieb dazu. „Die letzten Stunden waren mehr als turbulent, aber ich freue mich extrem euch mitzuteilen, dass die OP sehr gut verlaufen ist. Ab jetzt beginnt mein Weg zurück auf den Platz und ich verspreche euch, dass passiert schneller als erwartet.“

Wie lange Reese genau ausfällt, ist weiterhin unklar. Den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga mit den Spielen gegen den SC Paderborn am 3. August und den Hamburger SV am 10. August wird der Offensivspieler in jedem Fall verpassen. Frühestens in einigen Wochen ist mit einem Comeback zu rechnen. Inwiefern die Verletzung Auswirkungen auf einen möglichen Transfer hat, war unklar. Angeblich sind mehrere Bundesligisten an Reese interessiert.

Reese war im Testspiel am Dienstag bei Energie Cottbus (2:2) rüde gefoult worden. Die Berliner teilten bisher lediglich mit, dass ihr Führungsspieler „bis auf Weiteres“ fehlen werde. Auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitete die Hertha ein Video, das die Mitspieler Reeses mit einem Trikot ihrer Nummer elf zeigt. In dem Clip wünschen die Fußballer ihrem Kollegen gute Besserung.

Nach Reese muss die Hertha nun allerdings auch noch auf Neuzugang Kevin Sessa verzichten. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und muss operiert werden, teilten die Berliner mit.

Vor dem Eingriff Anfang kommender Woche soll Sessa noch beim Team im Trainingslager in Österreich bleiben. Über die genaue Art der Verletzung machte die Hertha keine Angaben, die Ausfallzeit betrage mehrere Wochen. Sessa war gerade vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim nach Berlin gewechselt.

Die Hertha ist bis zum Samstag kommender Woche im Trainingslager in Österreich und bestreitet dabei mehrere Testspiele.