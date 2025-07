Warum sich Fabian Reese trotz einiger Angebote für einen Verbleib bei Hertha BSC entschied – und was ihm der mögliche Aufstieg in Berlin bedeutet.

Reese will mit Hertha unbedingt in die Bundesliga.

Berlin - Die angestrebte Rückkehr ins Fußball-Oberhaus mit Hertha BSC hat für Schlüsselspieler Fabian Reese einen ganz besonderen Stellenwert. „Wir können etwas erreichen, was man sich mit Geld und Erstligaspielen nicht kaufen kann, sondern was für ewig bleibt“, sagte der 27-Jährige dem „Kicker“. „Das ist ein Bundesliga-Aufstieg in der Hauptstadt. Den will ich erreichen.“

Der umworbene Reese, der als einer der besten Zweitliga-Profis gilt, hatte sich im Mai gegen einen Wechsel zu einem höherklassigen Club entschieden und bei der Hertha verlängert. „Vor Berlin hätte ich niemals gedacht, dass das für mich eine Option ist. Dann ist der Gedanke in mir immer mehr gereift, weil ich gemerkt habe: Ich bin angekommen, ich fühl’ mich zu Hause“, sagte der Angreifer. Er habe in der Hauptstadt seit seiner Ankunft 2023 die glücklichsten Jahre seines Lebens gehabt.

„Weniger Liebesbekundungen, mehr Siege“

Als größte Konkurrenten um den Aufstieg sieht Reese Düsseldorf, Kiel, Bochum und Hannover. „Die 2. Liga ist die größte Wundertüte im Fußball“, findet der Offensivspieler. Die Hertha dürfe den Start nicht wieder verpatzen. „Wir wollen gleich zu Beginn die Richtung für diese Saison vorgeben.“

Reese bekennt sich immer wieder mit großen Worten zur Hertha und hält engen Kontakt zum Anhang. Als schmalen Grat zwischen Interaktion und Selbstdarstellung sieht er das nicht an. „Wir sagen immer, wir können nur gemeinsam erfolgreich sein. Das stimmt. Aber dann muss man’s auch leben - und zwar wechselseitig. Dafür muss man interagieren“, sagte er. Trotzdem sei das Motto jetzt: „Weniger Liebesbekundungen, mehr Siege.“