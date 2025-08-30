Hertha BSC steckt in der Krise. Vom Aufstieg redet nach dem nächsten Dämpfer niemand mehr. In der Länderspielpause müssen die Berliner Hausaufgaben erledigen.

Berlin - Nach einem völlig verkorksten Saisonstart hat Herthas Kapitän Fabian Reese sich und seine Mitspieler mit einem unmissverständlichen Arbeitsauftrag in die Länderspielpause geschickt. „Jeder muss sich hinterfragen: Was tut er, was ist er bereit, für die Mannschaft zu geben? Was sind seine Stärken? Was opfert er jeden Tag, um in seine Verfassung zu kommen?“, sagte der Offensivspieler laut rbb nach dem 0:2 in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SV Elversberg.

Kein Sieg in vier Liga-Spielen, Platz 17 und nur ein Tor: Bei Hertha funktioniert nahezu nichts in dieser Saison. Die Offensivspieler um Reese kommen fast überhaupt nicht in die Situation, aufs Tor zur schießen. Unzählige Fehlpässe prägen das Aufbauspiel. In der Defensive leisten sich die Abwehrspieler - allen voran Marton Dardai - zu viele Patzer. Auch Torhüter Tjark Ernst sah am Freitagabend beim ersten Gegentor aus spitzem Winkel nicht gut aus.

„Es ist von allen zu wenig“

„So kann es nicht weitergehen. Es ist von allen zu wenig“, monierte Reese. Herthas absoluter Erfolgsgarant ist in dieser Saison bislang überhaupt kein Faktor. Gegen Darmstadt hatte er in der Vorwoche eine große Chance vergeben. Gegen Elversberg war er über weite Strecken unsichtbar. In der ersten Halbzeit agierte er im Zentrum, nach der Pause beorderte Trainer Stefan Leitl seinen Schützling ohne wirklichen Mehrwert auf die linke Seite.

Die Mannschaft habe sich in der zweiten Halbzeit zwar gesteigert. Das sei angesichts des Auftritts vor der Pause aber auch nicht schwer gewesen, befand Reese. „Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, Dinge anzusprechen und aufzuarbeiten und müssen anfangen, in die Saison zu kommen, Spiele zu gewinnen“, appellierte der 27-Jährige an seine Teamkollegen.