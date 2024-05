Regen in Sachsen-Anhalt: Gewitter in der Altmark möglich

Magdeburg - Auf einen regnerischen Mittwoch müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt einstellen. Zudem sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einzelne Gewitter in der Altmark möglich. Gegen Nachmittag lockere sich der Himmel ein wenig auf. Tagsüber sei mit Temperaturen von bis zu 23 Grad zu rechnen, in der Nacht kühle es auf bis zu 9 Grad ab.

Am Donnerstag wird ebenfalls mit einem bewölkten Himmel und einzelnen Regenschauern gerechnet, wie der DWD weiter mitteilte. Die Temperaturen werden voraussichtlich am Tag bei bis zu 24 Grad liegen und in der Nacht auf Freitag auf bis zu 8 Grad sinken. In der Nacht sei nicht mit Niederschlag zu rechnen.