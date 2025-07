Marienberg - Ein 35 Jahre alter Mann soll für den Wohnhausbrand in Gelobtland (Erzgebirgskreis) am Freitag verantwortlich sein. Im Ergebnis der Untersuchungen zur Brandursache und der bisherigen Ermittlungen sei davon auszugehen, dass er das Feuer in seinen Wohnräumen legte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Mann befinde sich in einer Spezialklinik. Die Höhe des Sachschadens stehe nicht fest.

Das Feuer war am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Die Flammen griffen vom oberen Geschoss auf den Dachstuhl über. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits im Löscheinsatz. Der 35-jährige Tatverdächtige hatte genau wie eine 84 Jahre alte Hausbewohnerin das brennende Gebäude verlassen. Die Ortschaft Gelobtland gehört zu Marienberg.