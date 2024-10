Magdeburg - Mit viel Regen sowie einzelnen Gewittern wartet der Tag in Sachsen-Anhalt auf. Das sei auf den Einfluss eines Tiefdruckgebietes zurückzuführen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch örtlich begrenzter Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Dabei steigen die Höchstwerte nicht über 15 Grad, im Harz nur bis zu frischen 11 Grad.

Zum Ende der Woche ist endlich ein Lichtblick in Sicht und es hört auf zu regnen. Am Donnerstag wechseln sich zunächst noch Schauer und Sprühregen ab, bis es von Norden her leicht auflockert. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 3 Grad. Über den Freitag hinweg bleibt es zwar bedeckt, aber trocken. Bei bis zu 15 Grad startet das Wochenende niederschlagsfrei.