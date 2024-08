Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt trüb. Immer wieder regnet es. Aber es wird auch wieder wärmer.

Regen und kaum Auflockerungen in Niedersachsen und Bremen

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich weiter auf Regen einstellen.

Hannover - Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen auf Regen einstellen. Der Sonntag startet fast überall mit dichten Wolken und kräftigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Regen lässt ab dem Nachmittag dann nach, die Sonne zeigt sich aber nur selten. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Erst in der Nacht wird es dann flächendeckend etwas klarer bei Höchsttemperaturen um die 13 Grad im Binnenland und 16 Grad auf den Inseln.

Die neue Woche startet mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. In Bremen und in Niedersachsen bleibt es weitestgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 20 und 24 Grad. Nachts bleibt es trocken und nur schwach bewölkt und es kühlt sich auf bis zu 9 Grad ab.

Am Dienstag scheint zunächst noch die Sonne. Ab dem Nachmittag ziehen im Bereich der Ems viele Wolken auf und besonders in Ostfriesland regnet es. Auf den Inseln werden Höchsttemperaturen um die 24 Grad und in Hannover um die 28 Grad erwartet.