Halle - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am Freitag (10.00 Uhr) über die Lage auf dem Arbeitsmarkt im September. Im vergangenen Monat war die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt angestiegen. Nach Zahlen der Regionaldirektion waren im August insgesamt rund 84.600 Menschen in Sachsen-Anhalt arbeitslos gemeldet und somit rund 2000 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,7 Prozent, im Jahr zuvor bei 7,4 Prozent. Der Anstieg folgte dem typischen Saisonmuster.