Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr für Störungen. Bis Montag ist laut Bahn eine Strecke von Südbrandenburg nach Sachsen beeinträchtigt.

Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig bis Montag zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)

Doberlug-Kirchhain - Ein Defekt in einem Stellwerk hat tagelange Beeinträchtigungen im Regionalverkehr auf einer Strecke zwischen dem südbrandenburgischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig ausgelöst. Die Störung werde voraussichtlich noch bis Montagmorgen den Zugverkehr beeinträchtigen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Der Grund sei ein technischer Defekt eines Stellwerks auf dem Streckenabschnitt zwischen Torgau (Sachsen) und Uebigau (Elbe-Elster-Kreis), hieß es. Mit Stellwerken wird der Bahnbetrieb gesteuert.

Züge können auf der Regionallinie 10 an bestimmen Haltestellen nicht halten, wie ein Sprecher sagte. Zwischen Torgau und Doberlug-Kirchhain sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisende sollten sich über ihre Verbindungen aktuell informieren, empfahl die Bahn.