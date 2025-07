Nachts bricht in einer Scheune in Dermbach ein Feuer aus. Der Dachstuhl ist zu einer Wohnung ausgebaut. Zur Zeit des Brandes ist glücklicherweise niemand zu Hause.

Dachstuhlbrand in Dermbach – fünfstelliger Schaden

Bei einem Brand in Dermbach ist der Dachstuhl einer Scheune ausgebrannt. (Symbolbild)

Dermbach - In der Nacht ist in Dermbach (Wartburgkreis) ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Der zu einer Wohnung ausgebaute Dachstuhl des Hauses brannte nach Polizeiangaben vollständig aus.

Das Feuer wurde gegen 1.00 Uhr gemeldet und konnte inzwischen gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen keine Menschen im Gebäude – es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache soll im Laufe des Morgens ermittelt werden.