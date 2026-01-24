Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen biegen im European-League-Heimspiel gegen Baia Mare einen Rückstand furios um. Am Ende können sie sich auf ihre Torjägerin verlassen.

Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Gruppenphase der European League auch ihr zweites Heimspiel gewonnen. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich in einem Krimi gegen den Tabellenführer CS Minaur Baia Mare mit 33:32 (15:18) durch. Johanna Reichert überragte beim THC mit 14 Toren und traf fünf Sekunden vor Schluss auch zum Sieg.

Beide Teams setzten von Beginn an auf hohes Tempo. Bei den Thüringerinnen fand Reichert sofort ins Spiel und verbuchte beim 7:6 (12. Minute) bereits ihren fünften Treffer. Als die Rumäninnen auf eine offensive Abwehr umstellten, verlor der THC kurzzeitig den Faden. Mit einem 6:2-Lauf wandelten die Gäste den knappen Rückstand in eine 12:9-Führung (24.) um. Zwar gewannen die Thüringerinnen in der Folge ihre Durchschlagskraft im Angriff zurück, agierten aber defensiv zu passiv und gerieten so Mitte des zweiten Durchgangs mit 22:26 in Rückstand.

Nach einer Auszeit von Müller präsentierten sich die Gastgeberinnen dann komplett verwandelt. Sie verteidigten deutlich aggressiver und münzten ihre Ballgewinne in Kontertore um. Mit einem 8:1-Lauf eroberte der THC eine 30:27-Führung (55.). Doch die Gäste kämpften sich zurück und glichen 38 Sekunden vor Schluss zum 32:32 aus, ehe Reichert für die Entscheidung sorgte.