Nach einem Reifendiebstahl in Berlin flüchten zwei junge Männer vor der Polizei – ihr Versuch endet in einer Sackgasse. Ein Polizist wird verletzt.

Berlin - Zwei junge Männer sind nach einem Reifendiebstahl im Bezirk Steglitz-Zehlendorf auf ihrer Flucht von Polizisten gestoppt worden. In der Nacht zum Montag gegen 2.40 Uhr bemerkten laut Polizei Einsatzkräfte, wie die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren Reifen von einem Wagen abmontierten und in ein anderes Auto verluden. In der Folge ignorierten die Tatverdächtigen eine Polizeisperrung, im Gegenteil sie fuhren mit erhöhter Geschwindigkeit auf den Streifenwagen zu, hieß es. Dieser sei dann ausgewichen.

Im Anschluss fuhren die Männer den Angaben zufolge in eine Sackgasse und suchten zu Fuß das Weite. Dabei konnten sie gefasst werden, teilte die Polizei mit. Während der Festnahme soll der Jüngere um sich geschlagen und getreten haben, sodass sich ein Beamter eine Fraktur an der Hand zuzog. Später wurden die mutmaßlichen Reifendiebe entlassen.