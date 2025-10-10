Mehrere Schüler werden durch das Versprühen von Reizgas an einer Schule in Wilhelmshaven verletzt. Sofort wird das Gebäude evakuiert. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Wilhelmshaven - Ein unbekannter Täter hat Reizgas an einer Schule in Wilhelmshaven versprüht. Dabei seien mehrere Schüler und Schülerinnen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie seien zunächst vor Ort in Krankenwagen behandelt und danach zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Stadt mit.

Laut Polizei ist noch unklar, wer das Gas während einer Pause in den Toilettenräumen der Schule versprüht hatte. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Danach konnte der Unterricht am letzten Schultag vor den Ferien wieder fortgesetzt werden.