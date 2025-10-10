weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Lebensmittelvergiftung oder Virus? Brechdurchfall-Alarm bei Klassenfahrt im Harz: Schüler landen im Krankenhaus

Ein Restaurant in Wernigerode und eine Ferienunterkunft in Sorge wurden überprüft, nachdem sieben Schüler bei einer Klassenfahrt in den Harz an Brechdurchfall erkrankten. Wie es den Kindern jetzt geht und was die Suche nach den Ursachen bislang ergab.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 10.10.2025, 16:26
Für sieben Schüler aus Nordrhein-Westfalen endete eine Klassenfahrt in der Notaufnahme des Harzklinikums in Wernigerode.
Für sieben Schüler aus Nordrhein-Westfalen endete eine Klassenfahrt in der Notaufnahme des Harzklinikums in Wernigerode. Symbolfoto: Ingo Kugenbuch

Wernigerode/Sorge. - Durchfall, Kopf- und Bauschmerzen, Übelkeit und Erbrechen - eine 20-köpfige Schulklasse mit drei erwachsenen Begleitern aus dem nordrhein-westfälischen Herne hat eine böse Überraschung auf einer Fahrt in den Harz erlebt. Sieben 13- und 14-Jährige mussten ins Wernigeröder Harzklinikum eingeliefert werden.