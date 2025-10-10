Eil:
Lebensmittelvergiftung oder Virus? Brechdurchfall-Alarm bei Klassenfahrt im Harz: Schüler landen im Krankenhaus
Ein Restaurant in Wernigerode und eine Ferienunterkunft in Sorge wurden überprüft, nachdem sieben Schüler bei einer Klassenfahrt in den Harz an Brechdurchfall erkrankten. Wie es den Kindern jetzt geht und was die Suche nach den Ursachen bislang ergab.
Aktualisiert: 10.10.2025, 16:26
Wernigerode/Sorge. - Durchfall, Kopf- und Bauschmerzen, Übelkeit und Erbrechen - eine 20-köpfige Schulklasse mit drei erwachsenen Begleitern aus dem nordrhein-westfälischen Herne hat eine böse Überraschung auf einer Fahrt in den Harz erlebt. Sieben 13- und 14-Jährige mussten ins Wernigeröder Harzklinikum eingeliefert werden.