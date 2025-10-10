Lebensmittelvergiftung oder Virus? Brechdurchfall-Alarm bei Klassenfahrt im Harz: Schüler landen im Krankenhaus

Ein Restaurant in Wernigerode und eine Ferienunterkunft in Sorge wurden überprüft, nachdem sieben Schüler bei einer Klassenfahrt in den Harz an Brechdurchfall erkrankten. Wie es den Kindern jetzt geht und was die Suche nach den Ursachen bislang ergab.