Der amerikanische Rapper JPEGMafia tritt am Montagabend in Neukölln auf. Weit mehr als tausend Besucher sind da. Doch das Konzert kann nicht beendet werden.

Berlin - Bei einem Konzert des US-amerikanischen Rappers JPEGMafia in Berlin ist Reizgas versprüht worden. Die Veranstaltung am Montagabend in der Halle „Huxleys Neue Welt“ in Neukölln musste schließlich abgebrochen werden, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien 17 Menschen durch das Reizgas leicht verletzt worden. Ein Täter konnte zunächst nicht gefasst werden.

Die Polizei wurde den Angaben zufolge gegen 22.10 Uhr alarmiert, weil mehrere Besucher über Atemwegsreizungen klagten. Die rund 1.600 Konzertbesucher mussten daraufhin die Halle verlassen, sie versammelten sich auf dem Parkplatz. Der Veranstalter habe dann letztlich das Konzert beendet, so die Polizei. Sechs Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht und dort ambulant behandelt. Elf Besucher wurden vor Ort versorgt.