Ein Mann versprüht in einer Bar in Dresden Reizgas. Fünf Männer werden leicht verletzt. Die Polizei kann den flüchtenden Tatverdächtigen aufgreifen.

Dresden - In einer Bar in Dresden hat ein Mann Reizgas versprüht und dadurch fünf Männer leicht verletzt. Die 44 bis 57 Jahre alten Opfer wurden ambulant behandelt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Ein Tatverdächtiger war zunächst geflüchtet, konnte aber wenig später in Radebeul aufgegriffen werden. Das Motiv und die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte „TAG24“ berichtet.