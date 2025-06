Zwischenfälle mit Reizgas - die gibt es immer wieder an Schulen. Diesmal wird in Falkensee ein Gebäude geräumt. Die Verdächtige dürfte größeren Ärger zu Hause bekommen haben.

Falkensee - Nach einem Zwischenfall mit Reizgas an einer Oberschule in Falkensee nahe Berlin haben Rettungskräfte etwa 40 Kinder behandelt. Das Gebäude wurde evakuiert. Nach Angaben der Polizei soll zuvor eine Schülerin (14) das Gas in der Pause im Haupttreppenflur versprüht haben. Drei Schüler und Schülerinnen wurden wegen Atemproblemen später in einem Krankenhaus behandelt. Die beschuldigte Schülerin wurde befragt und ihren Angehörigen übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Zwischenfall an einer Grundschule in Berlin-Moabit.