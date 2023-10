Magdeburg - An der Fahrradaktion Stadtradeln haben sich in diesem Jahr so viele Radfahrer beteiligt wie noch nie. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Sachsen-Anhalt wurde mit mehr als 11 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Rekordbeteiligung erzielt. Insgesamt wurde eine Strecke von fast 2,2 Millionen Kilometern im Aktionsraum zurückgelegt, was pro Teilnehmendem einer Strecke von mehr als 193 Kilometern entspricht. Beim Stadtradeln geht es darum, in Teams wie beispielsweise Unternehmen, möglichst viele Fahrradkilometer an 21 zusammenhängenden Tagen zurückzulegen.

Besonders aktiv waren die Fahrradfahrer in den drei kreisfreien Städten Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau, aber auch in Stendal, dem Landkreis Börde, Wittenberg und Oranienbaum-Wörlitz wurden mehr als 100.000 Kilometer zurückgelegt.