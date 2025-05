Dresden - Ob Festival, Ausstellung oder Tanzvorstellung: Für 124 Kulturprojekte im ländlichen Raum gibt es Gelder aus einem Spezialfonds der Kulturstiftung des Freistaates Sachsens. Insgesamt würden 260.000 Euro zur Verfügung gestellt, teilte die Stiftung mit. Die einzelnen Projekte erhalten demnach zwischen 500 und 5.000 Euro. Allerdings haben Vereine und andere Kunst- und Kulturträger aus Sachsens ländlichen Raum insgesamt 415 Anträge auf Kleinprojektförderung gestellt. Die erste Ausschreibungsphase lief laut Stiftung von Mitte Februar bis Ende März.

Eine nächste Ausschreibung für Projekte im Jahr 2025 werde voraussichtlich erst nach der Verabschiedung des sächsischen Doppelhaushaltes 2025/26 möglich sein, so die Stiftung. Der Regierungsentwurf sieht demnach für den Kleinprojekte-Fonds für das Jahr 2025 ein Fördervolumen in Höhe von 563.000 Euro vor - das Gesamtvolumen der in der ersten Phase gestellten Anträge betrug mehr als 1,4 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 327 Projekte mit rund 800.000 Euro aus dem Fonds unterstützt.