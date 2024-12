Rektor der Polizeihochschule in Rothenburg vor Abberufung

Rothenburg - Knapp anderthalb Jahre nach seiner Wahl zum Rektor der Polizeihochschule in Rothenburg steht Dirk Benkendorff aufgrund eines Vertrauensverlustes offenbar vor der Abberufung. Der Senat der Polizeihochschule habe mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für die Abberufung des amtierenden Rektors der Schule gestimmt, teilte das sächsische Innenministerium mit.

Die Entscheidung werde nun vom Ministerium geprüft. Bis zur Entscheidung wird der amtierende Rektor vorübergehend ins Sächsische Staatsministerium des Innern versetzt, hieß es. Konkrete Gründe für den Vertrauensverlust wurden zunächst nicht genannt.

Vorwürfe der Untätigkeit und Führungsprobleme

Medienberichten zufolge wird Benkendorff mangelnde Führungsstärke und Untätigkeit vorgeworfen. Der Jurist trat im Sommer 2023 sein Amt als Rektor für eine zunächst fünfjährige Amtszeit an. Benkendorff hatte zuvor in verschiedenen Ministerien in Sachsen gearbeitet, zuletzt war er im Umweltressort tätig.

Die Hochschule hat nach Ministeriumsangaben etwa 530 Bedienstete und Angestellte im Lehr- und Verwaltungsbereich, dort studieren rund 600 junge Menschen Polizeiwissenschaft im Bachelor oder -management im Master. Sie ist zudem Zentrum der Fortbildung für alle Bediensteten der Polizei und stellt den einjährigen Vorbereitungsdienst für Cybercrime-Ermittler der Kriminalpolizei. In der Sportfördergruppe leisten Aktive Dienst, darunter Welt-, Europa- und Deutsche Meister etwa im Kanu- oder Bobsport.