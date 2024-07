Kössen/St. Johann in Tirol/Österreich - Hertha BSC hat sich in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nach der ersten Niederlage mit einem Remis rehabilitiert. Die Berliner unterlagen im Trainingslager in Österreich gegen den englischen Club Huddersfield Town zunächst mit 1:2 (1:1), ehe sie gegen die Waliser von Cardiff City 1:1 (1:0) spielten.

Linus Gechter hatte die Berliner in St. Johann in Tirol bereits nach acht Minuten nach einer Flanke von Marc Oliver Kempf per Kopf in Führung gebracht. Erst in der 89. Minute markierte Callum Robinson aus dem Gewühl heraus den schmeichelhaften Ausgleich für die Waliser. Hertha, mit vielen Startelf-Kandidaten für den Punktspielstart, war überlegen und ließ in der Deckung kaum etwas zu. Deshalb kam der Ausgleich völlig überraschend.

Potenzielle Ergänzungsspieler unterliegen Hudddersfield

In der Kaiserwinkl Arena in Kössen erzielte Luca Schuler mit einem Flachschuss aus rund 15 Metern in der 25. Minute das Tor für die Hertha. Huddersfield war durch einen Kopfball von Michal Helik (5. Minute) früh in Führung gegangen und kam durch den Treffer von Ben Wiles (71.) zum Sieg. Hertha-Trainer Cristian Fiél bot gegen den englischen Drittligisten eine Auswahl mit überwiegend potenziellen Ergänzungsspielern auf.

Letzte Probe vor Paderborn

Am 132. Club-Geburtstag, den die Hertha-Fans gegen Cardiff mit einem Feuerwerk zu Beginn der zweiten Hälfte auf ihre Art feierten und damit eine dreiminütige Spielunterbrechung provozierten, bestritten die Berliner die letzten Testpartien vor dem Saisonauftakt am 3. August (13.00 Uhr/Sky) im Olympiastadion gegen den SC Paderborn.

In den Testspielen vor dem Doppelpack in Tirol hatte Fiél mit seiner neuen Mannschaft fünf Siege eingefahren, nur gegen Energie Cottbus gab es ein 2:2. Dabei hatten sich Fabian Reese am Knöchel und Kevin Sessa am Knie Verletzungen zugezogen, die zu mehrwöchigen Ausfällen führten.

Am Samstag reist die Hertha aus dem Trainingslager in den Alpen zurück in die Hauptstadt. Am Sonntag folgt die Saison-Eröffnungsparty mit den Fans im Olympiapark.