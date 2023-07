Magdeburg/Erfurt - Der thüringische AfD-Landtagsabgeordnete René Aust will ins Europaparlament einziehen. Bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg wählten die Delegierten Aust am Samstag mit 67,8 Prozent Zustimmung auf Listenplatz drei. Die europäische Zivilisation sei in Gefahr durch Masseneinwanderung, sagte er in seiner Bewerbungsrede.

Aust setzte sich gegen Martina Böswald aus Baden-Württemberg durch, die auf 29 Prozent der Stimmen kam.

Auf den ersten Listenplatz für den Europawahlkampf 2024 hatten die Delegierten den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah gewählt. Auf Platz zwei landete der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Bystron.

Am Wochenende wollten die rund 600 Delegierten im Anschluss noch weitere Plätze auf der Liste besetzen. Aus Parteikreisen hieß es, es könne insgesamt bis zu 150 Bewerbungen geben.