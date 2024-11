Erfurt/Berlin - Die Thüringer Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner will zur nächsten Bundestagswahl nicht noch einmal antreten. Nach drei Legislaturen im Bundestag werde sie sich nicht erneut um ein Mandat bemühen, kündigte die 57-Jährige auf ihrer Website an. Renner ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Linke in Thüringen und in Berlin parlamentarisch aktiv. Renner gilt als eine der Rechtsextremismus-Expertinnen ihrer Partei. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag wolle sie sich weiter für die Linke engagieren, erklärte sie. Die nächste Bundestagswahl steht regulär 2025 an.