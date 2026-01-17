Deutschlands Rennrodler fahren in Oberhof am Titel vorbei. Während Felix Loch „megazufrieden“ mit Platz zwei ist, hadert Max Langenhan als Dritter mit einem „Gurken-Lauf“. Gold geht nach Österreich.

Oberhof - Felix Loch und Max Langenhan haben bei der Rodel-EM in Oberhof den Titel verpasst. Beim Sieg des Österreichers Jonas Müller schafften es der dreimalige Olympiasieger Loch und Einsitzer-Weltmeister Langenhan als Zweiter und Dritter auf das Podest. In Oberhof werden die EM-Titel im Rahmen der Weltcup-Rennen vergeben.

Loch: Gutes, aber kein sehr gutes Rennen

„Es war ein gutes Rennen, aber leider kein sehr gutes, sonst hätte es am Ende für ganz vorne reichen können“, sagte Loch. „Aber ich bin trotzdem megazufrieden mit dem zweiten Platz.“ Der 36 Jahre alte Loch lag 0,091 Sekunden hinter dem alten und neuen Europameister aus Österreich. Der 26 Jahre alte Langenhan war 0,275 Sekunden langsamer. „Das war nicht so richtig gut“, sagte Langenhan und wunderte sich über seinen ersten Lauf: „Der war richtig Gurke.“

Rodel-Star Loch wurde zudem von Müller als Gesamtweltcup-Spitzenreiter abgelöst - er liegt nun 14 Punkte hinter Müller. Der Berchtesgadener schaffte es im sechsten Weltcup-Rennen zum fünften Mal auf das Podest. Genau wie Müller hat er drei Siege geholt.

Für Müller war es der dritte EM-Titel im Einsitzer in Serie. 2024 hatte der 28-Jährige in Innsbruck triumphiert, im Vorjahr stand der Einzelweltmeister von 2023 in Winterberg ganz oben auf dem Podest.

David Nößler (+0,912 Sekunden) wurde Neunter, Timon Grancagnolo (+1,044) belegte Platz zehn.