Rentner nach Fahrradunfall gestorben: Ärzte vor Gericht

Frankfurt/Main - Wegen fahrlässiger Tötung eines Patienten hat in Frankfurt der Prozess gegen zwei Krankenhausärzte begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Medizinern aus einem Krankenhaus in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) vor, im August 2018 einen 74 Jahre alten Rentner nach einem Fahrradunfall mit einer Prellung am Hals nach Hause geschickt zu haben statt ihn im Krankenhaus aufzunehmen. Der Patient kollabierte wenige Stunden später in seiner Wohnung und starb.

Der 59 Jahre alte Facharzt und eine 35 Jahre alte Assistenzärztin sagten am Mittwoch vor dem Landgericht aus, dass sie nicht von einem Notfall ausgegangen seien, wie die Deutsche Presse-Agentur im Anschluss an die Verhandlung erfuhr.

Seiner Aussage zufolge war der Hals-Nasen-Ohren-Arzt nach der Untersuchung der Schwellungen überzeugt davon, dass nichts weiter mehr passieren wird, wie Prozessbeteiligte nach der Verhandlung berichteten. Der Unfall habe zu diesem Zeitpunkt schon 24 Stunden zurückgelegen, sagte der Mediziner demnach.

Auch die in der Notaufnahme beschäftigte Assistenzärztin sagte den Angaben zufolge, sie habe die Sache nicht mehr als Notfall, sondern als gewöhnlichen Hals-Nasen-Ohren-Fall betrachtet. Im Verlauf des Prozesses sollen zwei medizinische Gutachter zur Frage gehört werden, ob dennoch ein 24-stündiger Aufenthalt des Patienten in der Klinik geboten gewesen wäre.

Der Rentner war bei dem Unfall mit seinem Hals gegen den Lenker des Rads geprallt. Im Krankenhaus wurde er nur kurze Zeit untersucht und dann entlassen. Der Anklage zufolge hätten die beiden Mediziner den 74-Jährigen zu einer 24-stündigen Beobachtung in der Klinik behalten müssen. Auf mögliche Komplikationen hätte dadurch besser reagiert werden können. Die Strafkammer steht vor einer ausgedehnten Beweisaufnahme mit vorerst sieben weiteren Verhandlungsterminen bis Mitte November.