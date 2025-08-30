Mit einer perfiden Masche wird eine betagte Frau in Ostsachsen um Ersparnisse gebracht. Sie übergibt falschen Polizisten einen sechsstelligen Betrag. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Lauta - Eine 89 Jahre alte Frau ist in Lauta (Landkreis Bautzen) Opfer eines perfiden Betruges geworden. Sie übergab einer vermeintlichen Polizistin mehr als 100.000 Euro. Nach Angaben der Görlitzer Polizeidirektion hatte die Rentnerin am Freitag einen Anruf erhalten, bei der ein Mann sie über einen angeblich bevorstehenden Überfall informierte.

Der vermeintliche Polizist habe sie durch eine geschickte Gesprächsführung überredet, Bargeld zur sicheren Verwahrung an eine Kollegin zu übergeben, hieß es. Darauf händigte die Seniorin ihr einen sechsstelligen Betrag aus. Die falsche Polizistin hatte bereits vor der Wohnung gewartet.

Genaue Angaben zu der gestohlenen Geldsumme wollte die Polizei nicht machen. Sie warnte Bürger eindringlich vor dieser Betrugsmasche. „Seien Sie wachsam! Lassen Sie sich nicht auf das geschilderte Szenario ein! Die Täter nutzen den Schockmoment aus und haben zahlreiche Erklärungen und Tricks auf Lager, um Sie in ihre Geschichte hineinzuziehen“, hieß es. Betroffene sollten das Gespräch beenden und Angehörige sowie die Polizei informieren.