Parallel zur großen Hauptveranstaltung findet am Christopher Street Day eine weitere queere Demo statt. Der Nahostkonflikt spielt eine zentrale Rolle auf der Veranstaltung.

Rund 5.000 bei „International Queer Pride for Liberation“

Berlin - Für die propalästinensisch geprägte „International Queer Pride for Liberation“ haben sich bis zu späten Nachmittag rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Südstern versammelt. Es kämen weiterhin Menschen dazu, sagte eine Polizeisprecherin gegen 17 Uhr. Für die Demonstration angemeldet waren 10.000 Menschen. Der Zug soll am Oranienplatz enden.

Zahlreiche Menschen hatten Palästina-Fahnen und sogenannte Palästinenser-Tücher, auch Kufiya genannt, dabei. Die Veranstalter fordern Solidarität für Palästina und rufen zu einem „antikolonialen, antirassistischen, antikapitalistischen Freiheitskampf“ auf.