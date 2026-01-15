Jedes Jahr strömen aufstrebende Opernsänger nach Rheinsberg und präsentieren ihr Können beim Festivalsommer der Kammeroper. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum zu feiern.

Eine der Spielstätten ist in diesem Jahr auch wieder der Schlosshof. (Archivbild)

Rheinsberg - Die Kammeroper in Rheinsberg will im kommenden Sommer unter anderem die weltberühmte Oper „Der Barbier von Sevilla“ von Giovanni Paisiello spielen. Bei dem jährlichen Opernfestival seien insgesamt 28 verschiedene Aufführungen geplant, sagte ein Sprecher der Kammeroper. Seit Jahren spielen bei dem Festival im Norden Brandenburgs junge Opernsänger aus der ganzen Welt.

Der Festivalsommer ist der Erste unter der Führung von Jelle Dierickx, der seit wenigen Monaten die Künstlerische Leitung in Rheinsberg innehat. Zum Auftakt ist eine große Operngala mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt geplant. Zudem wird die Operette „Blaubart“ von André-Modeste Grétry und die Oper „Dollhouse“ von Clemens K. Thomas aufgeführt.

Das Festival findet im Jahr des 300. Geburtstages von Prinz Heinrich statt, dem in Rheinsberg in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen gewidmet sind. Die Konzerte und Aufführungen finden an verschiedenen Orten im Schloss statt. Dazu gehört etwa der Schlosshof, das Heckentheater, der Spiegelsaal und das Schlosstheater