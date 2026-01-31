Gerade ist Fashion Week in Berlin. Riccardo Simonetti (32) verrät, welches Kleidungsstück man mal ausprobieren sollte - und was man diesen Sommer viel sehen könnte.

Berlin - Riccardo Simonetti (32) glaubt an die Krawatte. Hemden mit Krawatten und dreiteilige Anzüge seien „wieder total alltagsfähig“, sagte der Entertainer bei der Berliner Fashion Week auf die Frage, welche Modetrends man gut ausprobieren könne. „Nicht nur, wenn man sich richtig schick macht, sondern auch einfach mal so im Alltag eine Krawatte tragen.“

Unabhängig vom Geschlecht übrigens - er glaube ohnehin nicht daran, dass Mode Geschlechterrollen erfüllen müsse. „Also jeder Mensch sollte das anziehen, worin er oder sie sich wohlfühlt.“

Sein zweiter Tipp

Außerdem: rahmenlose Sonnenbrillen. „Ich habe das Gefühl, das wird der Sonnenbrillentrend des Jahres“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Darin spiegele sich auch wenig die Nostalgie nach den 90ern, 2000ern wider. Simonetti besuchte am Freitagabend die Show des Designers Kilian Kerner.