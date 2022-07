Riesen-Lottogewinn: 23 Millionen Euro noch nicht abgeholt

Potsdam - Trotz eines öffentlichen Aufrufs auch in den sozialen Medien hat sich ein Lottogewinner seinen Jackpot in Höhe von mehr als 23 Millionen Euro bei der Brandenburger Lotto-Zentrale noch nicht abgeholt. „Wir warten immer noch, dass sich der Glückspilz endlich meldet“, sagte die Sprecherin der Brandenburg Lotto GmbH, Sabrina Cyprich, am Montag.

Wie die Lotto-Zentrale am vergangenen Freitag in dem Aufruf berichtete, hatte der oder die Glückliche ihren Spielschein am 17. Juni in einem Potsdamer Lotto-Shop abgegeben. Mit den Gewinnzahlen 18-23-26-37-45-46 und der Zusatzzahl 2 wurde der Jackpot in Höhe von 23 243 357,90 Euro geknackt.

„Wir hoffen, dass sich der Gewinner oder die Gewinnerin in dieser Woche meldet“, sagte Cyprich. Anderenfalls werde die Lotto-Zentrale voraussichtlich einen weiteren Aufruf starten. Für die Abholung des Mega-Gewinns gelte die gesetzliche Verjährungsfrist von derzeit drei Jahren nach der Ziehung am 18. Juni. Wenn ein Gewinn nicht abgeholt wird, fließe die Summe wieder in den Verlosungstopf.