Er soll 100 Meter lang und 100 Tonnen schwer sein: Ein großer Fettklumpen macht sich derzeit im Londoner Kanalsystem breit - und sorgt für eine weihnachtliche Warnung.

London - Ein Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen - und das mit einem geschätzten Gewicht von etwa 100 Tonnen: In den Abwasserkanälen im Osten Londons ist ein riesiger Fettklumpen entdeckt worden. Der sogenannte „Fatberg“ sei im Stadtteil Whitechapel von Arbeitern gefunden worden und habe etwa eine Länge von 100 Meter, teilte der Wasserversorger Thames Water am Montag mit.

Das Unternehmen betitelt den unappetitlichen Fund als „Enkel“ eines Fettbergs, der 2017 ebenso in Whitechapel gefunden wurde. Dieser wog der Nachrichtenagentur PA zufolge 130 Tonnen und hatte eine Länge von mehr als 250 Metern. Der Riesenklumpen gehört demnach zu den größten, die je entdeckt wurden. Eine Probe davon wurde sogar im Museum of London ausgestellt.

Der Fund des Fettbergs kurz vor Weihnachten bringt laut Thames Water jedoch eine weniger festliche Warnung für die Bürgerinnen und Bürger mit sich. „Dieser jüngste Fettberg zeigt genau, was passiert, wenn Fette, Öle und Feuchttücher in unsere Abflüsse gelangen - sie verschwinden nicht, sondern sammeln sich an und verursachen ernsthafte Schäden“, warnte der Leiter der Abfallentsorgung für Nord-London, Tim Davies. Die Entfernung des Klumpens sei außerdem teuer und könne mitunter Wochen dauern.