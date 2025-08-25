Neben der Torflaute hat die Hertha auch ein Abwehrproblem. Gegen Darmstadt verletzte sich der nächste Innenverteidiger. Trainer Leitl muss wieder umplanen.

Berlin - Bei Hertha BSC verschärfen sich die Personalprobleme in der Abwehr. Innenverteidiger Niklas Kolbe hat sich im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 (0:0) einen Rippenbruch zugezogen und fällt vorerst aus. Das teilte der Berliner Fußball-Zweitligist mit, ohne eine genaue Fehlzeit des 28-Jährigen anzugeben.

Kolbe war in der zweiten Halbzeit bei einem Zweikampf auf den Brustkorb gefallen und musste ausgewechselt werden. Der Neuzugang vom SSV Ulm hatte gerade den zuletzt formschwachen Marton Dardai aus der Startelf verdrängt.

Auch Klemens und Brooks fehlen

Der Ausfall Kolbes vergrößert die Personalprobleme der Berliner in der Abwehr. Neben Kolbe fehlen bereits Pascal Klemens nach einer Knöcheloperation und der langzeitverletzte John Anthony Brooks (Wade).

Trainer Stefan Leitl lässt mit drei Innenverteidigern spielen. Neben Toni Leistner spielten zuletzt Linus Gechter und Kolbe, für den nun am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen die SV Elversberg wohl Dardai wieder ins Team rücken dürfte. Gegen Darmstadt wurde auch Verkaufskandidat Agustin Rogel eingewechselt, zeigte aber keine fehlerfreie Leistung.