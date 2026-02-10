Vor 50 Jahren hat Rockröhre und Popstar Gianna Nannini ihr erstes Album auf den Markt gebracht. Das Jubiläum feiert die Italienerin - mit einem exklusiven Konzert in der Berliner Waldbühne.

Mailand/Berlin - Rock-Ikone Gianna Nannini kommt für ein besonderes Jubiläum nach Deutschland: Am 19. September spielt die italienische Sängerin ein großes Open-Air-Konzert in der Berliner Waldbühne - ihr einziges großes Konzert-Event des Jahres. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum ihres Debütalbums „Gianna Nannini“ von 1976. Das Konzert in Berlin bildet den Auftakt eines zweijährigen Jubiläumsprojekts unter dem Titel „GiannaGold“.

Für Nannini (71) ist der Abend auch eine Rückkehr an einen für sie besonderen Ort. „Das Konzert in der Waldbühne ist mir wirklich ein Herzenswunsch“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Rom. „Ich freue mich schon sehr, ich kann es kaum erwarten.“ Wenn sie an die Bundeshauptstadt denkt, kommt Nannini ins Schwärmen: „Berlin ist keine Stadt wie jede andere. Berlin ist Berlin.“

Liebeserklärung an deutsches Publikum

Geplant ist in Berlin ein symphonisches Rockkonzert, das die Karriere der Sängerin und ihre Klassiker nachzeichnet. Das Projekt „GiannaGold“ im Ganzen soll aber auch ein neues Kapitel aufschlagen mit frischer Musik. Der reguläre Vorverkauf startet nach Angaben der Veranstalter am 16. Februar um 10.00 Uhr. Ein früherer Vorverkauf für Fans beginnt bereits im Laufe dieser Woche.

Den Auftakt ihres Projekts in Deutschland zu feiern, sei ihr sehr wichtig, sagte Nannini. „Es ist wirklich eine Liebeserklärung an mein deutsches Publikum.“ In Deutschland feierte die Rockröhre mit der Reibeisenstimme nicht nur Erfolge mit Songs wie „Un’estate italiana“ und „Bello e impossibile“, sondern produzierte dort auch viele ihrer Hits. Dort habe sie viel gelernt, vor allem von dem Produzenten Conny Plank. Deshalb wolle sie nun zurückkehren, um zu feiern.