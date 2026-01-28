Die Wiener Ballsaison mit mehr als 400 Veranstaltungen ist legendär. Auf dem Ball der Wiener Wirtschaft sollte Roland Kaiser für Stimmung sorgen. Doch es kommt anders.

Wien - Schlagerstar Roland Kaiser hat sich nach Angaben seines Managements verletzt und muss einen Auftritt in Wien absagen. Kaiser („Santa Maria“) sollte am 30. Januar beim Ball der Wiener Wirtschaft auftreten. Der 73-Jährige habe sich eine Bänderverletzung am Bein zugezogen, teilte Semmel Concerts der Deutschen-Presse Agentur mit.

Es drohten aber keine weiteren Absagen. Abgesehen vom Gastspiel in Wien seien in den kommenden Wochen ohnehin keine Auftritte des im westfälischen Münster lebenden Sängers geplant, so Semmel Concerts weiter.

Als Ersatz für Kaiser hat der veranstaltende Wirtschaftsbund nach eigenen Angaben DJ Ötzi verpflichtet. „Zuerst wünschen wir Roland Kaiser eine rasche und vollständige Genesung. Zugleich sind wir begeistert, dass wir mit DJ Ötzi so kurzfristig ein Aushängeschild der österreichischen Musiklandschaft gewinnen konnten“, sagte Florian Kollenz, Direktor des Wirtschaftsbunds Wien. In der Wiener Ballsaison finden in den Wintermonaten alljährlich rund 400 Bälle statt.