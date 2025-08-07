Auch Rollstuhlfahrer haben sich an Straßenverkehrsregeln zu halten. Das bekam jetzt ein Mann in Greiz zu spüren.

In Greiz hat die Polizei einen betrunkenen Rollstuhlfahrer aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild).

Greiz - Polizisten haben in Greiz einen betrunkenen Rollstuhlfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 41 Jahre alte Mann war mit seinem Gefährt direkt auf der Straße unterwegs, wie die Polizeiinspektion mitteilte.

Bei ihm sei ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille gemessen worden. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.