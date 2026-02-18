Wegen eines möglichen Getriebedefekts legt die Bahn Dutzende Rolltreppen an zwei großen Berliner Bahnhöfen still. Wann sie wieder anrollen, blieb offen.

Berlin - Die Bahn hat derzeit Dutzende Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Südkreuz außer Betrieb genommen. Grund dafür seien mögliche Defekte im Getriebe der Anlagen, die eine kurzfristige Kontrolle notwendig gemacht hätten, teilte das Unternehmen mit. An zwei Rolltreppen im Hauptbahnhof sei es demnach zu Problemen gekommen.

Vorsorglich wurden nun alle Anlagen des gleichen Typs stillgelegt, insgesamt 42 Rolltreppen im Hauptbahnhof und zehn am Südkreuz. Aufzüge seien weiterhin in Betrieb. Wann die Rolltreppen wieder angeschaltet werden, blieb offen.