Ein Weiterkommen in der Champions League scheint für RB Leipzig fast unmöglich. Die zwei Pflichtspielsiege zuletzt machen aber Mut. Der nächste Gegner schlägt allerdings auch schon die Bayern.

Rose-Rechnung: Mit drei Siegen irgendwo in die nächste Runde

Leipzig - Marco Rose setzt trotz fünf Niederlagen aus den bisherigen fünf Spielen in der Champions League auf die Minichance von RB Leipzig im Kampf um das Achtelfinale. Den Anfang Fußball-Bundesligist nach dem Ergebnisaufschwung der vergangenen Tage an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) daheim gegen Bayern-Bezwinger Aston Villa machen.

„Wir wissen, dass wir einen Sieg brauchen, damit wir im Januar noch die Möglichkeit haben, über zwei weitere Siege noch irgendwo in die nächste Runde reinzurutschen“, sagte Rose bei einer Pressekonferenz am Tag vor der Partie: „Wir haben uns in die Situation selber reingespielt.“

RB belegt in der Tabelle der Champions League mit null Punkten den 34. Platz. Gegner Aston Villa, der vom spanischen Europapokal-Experten Unai Emery trainiert wird, ist Neunter mit zehn Zählern.

Kampl noch mit dickem Zeh und dickem Knöchel

Nach drei Siegen, unter anderem gegen den FC Bayern München, spielten die Briten zuletzt 0:0 gegen Juventus Turin. Davor hatten sie die bisher einzige Niederlage mit einem 0:1 beim FC Brügge kassiert. Die Top Acht der Ligaphase ziehen nach dem neuen Modus ins Achtelfinale ein, die nachfolgenden 16 Teams bestreiten Playoffs.

Personell hat Rose weiter keine große Auswahl. Immerhin soll Kevin Kampl, der am Montag individuell trainierte und zuletzt nur einen Kurzeinsatz gegen Kiel absolvierte, trotz „dicken Zehs und dicken Knöchels“ auf jeden Fall eine Option sein, versicherte Rose.