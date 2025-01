Leipzig - Wie Steffen Baumgart bei seiner Vorstellung als neuer Union-Trainer preisgab, habe er im Alter von 30 Jahren als neu verpflichteter Profi der Eisernen das Stadionrund mit einer besonderen Aktion auf seine Seite gebracht.

„Eine Szene gleich im ersten Spiel gegen Mainz: ich bin 20 Minuten vor Schluss reingekommen und hab am schönen Häuschen das erste Tackling gemacht. Und Marco Rose war mein Opfer. Danach stand der ganze Block. Und danach ist eine Liebe entstanden, die nie wieder weggegangen ist“, erzählte Baumgart auf der Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Der heutige Cheftrainer von RB Leipzig kann sich an diese Szene nicht mehr erinnern. „Das hat Baumi geträumt“, sagte Rose vor dem Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei den Unionern. Mainz hatte das Zweitligaspiel am 10. August 2002 mit 2:0 gegen die Köpenicker gewonnen.