Eisenach - Der ThSV Eisenach muss die zweite Heimniederlage der Saison einstecken. Gegen die SG Flensburg-Handewitt verlor der Handball-Bundesligist mit 30:25(15:11) in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle. Vor insgesamt 2800 Zuschauern traf Simon Pytlick von der SG Flensburg-Handewitt mit neun Treffern am häufigsten. Eisenachs Topscorer Marko Grgic sah in der 36. Minute die Rote Karte.

Die Gäste aus Flensburg setzten sich zwar schnell mit drei Toren Vorsprung ab, Eisenach blieb jedoch in Schlagdistanz und ließ den Abstand kaum größer werden. Erst in letzter Sekunde der ersten Hälfte traf Lukas Jørgensen zur 15:11-Pausenführung für Flensburg. Die Wartburgstädter waren vor allem in der Offensive etwas unterlegen und weniger treffsicher, hielten sich aber wacker.

Einige unglückliche Fehlwürfe zu Beginn der zweiten Hälfte verhinderten eine mögliche Aufholjagd. Die Rote Karte gegen Grgic nach einer Unsportlichkeit war ein weiterer Rückschlag für die Mannschaft. Zwar gab sich der Gastgeber nicht auf, war aber eindeutig geschwächt und konnte nicht mehr zusetzen.