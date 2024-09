Die Olympischen Spiele in Paris haben SPD und Grüne beeindruckt: Sie wollen, dass sich die Landesregierung dafür einsetzt, dass Niedersachsen Teil einer deutschen Bewerbung für 2040 wird.

Rot-Grün will Bewerbung für Olympia 2040 unterstützen

Hannover - SPD und Grüne in Niedersachsens Landtag wollen eine deutsche Bewerbung für die Olympischen Spiele 2040 unterstützen. „Niedersachsen könnte für einzelne Sportarten ergänzender Austragungsort werden“, schreiben die Regierungsfraktionen in einem Antrag, der im Landtag in Hannover beraten wird.

Die Ankündigung der Bundesregierung, sich für die Spiele im Jahr 2040 - 50 Jahre nach der Deutschen Einheit - zu bewerben, sei ein „positives, weltoffenes Signal“. So hätten „gemeinsame Werte und Ideale wie Respekt, Freundschaft, Toleranz, Vielfalt und Nachhaltigkeit“ die jüngsten Olympischen und Paralympischen Spiele von Paris geprägt.

Von einer erfolgreichen Bewerbung erhofft sich Rot-Grün, dass Niedersachsen von den daraus folgenden Investitionen profitieren könnte, etwa bei der Verkehrsinfrastruktur und im Tourismus. „Im Rahmen eines bundesweiten gemeinsamen Kraftakts für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Deutschland wird vieles möglich werden, das sonst nicht erreichbar wäre“, heißt es in dem Antrag.