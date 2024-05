Julian Eitschberger kehrt vom Halleschen FC zu Hertha BSC zurück. In Berlin will der Verteidiger länger bleiben.

Berlin - Julian Eitschberger hat nach der Rückkehr vom Halleschen FC seinen Vertrag bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC verlängert. Der 20 Jahre alte Verteidiger bleibt den Blau-Weißen bis 2027 erhalten, wie Sportdirektor Benjamin Weber auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messe Berlin mitteilte.

„Wir standen mit Eitschi in den vergangenen Monaten stets im Kontakt. Er hat in der 3. Liga viel Spielzeit erhalten, wichtige Erfahrungen gesammelt und sich nach unseren Vorstellungen weiterentwickelt“, sagte Weber, „entsprechend glücklich sind wir, dass er künftig wieder - und dann hoffentlich noch sehr lange - unser Trikot tragen wird.“

Eitschberger hatte in der abgelaufenen Drittliga-Saison 32 Pflichtspiele für den HFC bestritten und dabei einen Treffer erzielt. Den Abstieg in die Regionalliga konnte der 1,82 Meter große Verteidiger nicht verhindern. 2017 war der U21-Nationalspieler vom SC Staaken zur Hertha gewechselt und verzeichnete in der Saison 2021/2022 sowie in der Spielzeit 2022/2023 jeweils einen Einsatz in der Bundesliga.