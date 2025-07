In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnt in den nächsten Tagen der Rückreiseverkehr. (Archivbild)

Berlin - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht die letzte Ferienwoche bevor. Damit nehme der Rückreiseverkehr auf den Autobahnen deutlich zu, teilte die bundeseigene Autobahn-Gesellschaft mit. Insbesondere am letzten Ferienwochenende am 9. und 10. August sei mit einem hohen Verkehrsaufkommen in den drei Bundesländern zu rechnen, hieß es.

Besonders betroffen sind davon etwa die Autobahnen 2 zwischen Hannover und Magdeburg, die A4 zwischen Kirchheimer Dreieck und Eisenach oder die A9 auf dem gesamten Verlauf. Verschärft werde die Situation durch den Anreiseverkehr aus Bundesländern wie Bayern, wo die Ferien gerade erst beginnen.