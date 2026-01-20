Berlin - Hertha BSC muss doch vorerst auf seinen Jungstar Kennet Eichhorn verzichten. Der Berliner Fußball-Zweitligist teilte mit, dass sich der 16-Jährige beim 0:0 gegen Schalke 04 eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Eichhorn war kurz vor dem Ende ausgewechselt worden, war bei einem Schlag auf den Knöchel umgeknickt. Zunächst hatte Trainer Stefan Leitl Entwarnung gegeben. Eine Dauer der Zwangspause nannte Hertha nicht.

Eichhorn zählt zu den Entdeckungen der Saison, kam bisher zu zwölf Liga-Einsätzen. Mehrere Top-Clubs beobachten den Mittelfeldspieler, darunter ist auch Bundesligist RB Leipzig. Neben Eichhorn fällt auch Maurice Krattenmacher aus. Auf die Leihgabe des FC Bayern München muss Hertha wegen einer Muskelverletzung verzichten.

Dagegen absolvierte Tjark Ernst wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der Stammtorwart war gegen Schalke wegen eines Infekts ausgefallen. Am Samstag könnte der 22-Jährige beim Karlsruher SC wieder im Tor der Hertha stehen.