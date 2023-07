Leipzig - Nach der Geburt eines weiteren Jungtieres bei den Elefanten im Leipziger Zoo ist der Tempel Ganesha Mandir seit Samstagnachmittag vorläufig für Besucher geschlossen. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit sich das Verhältnis von Mutter und Tochter stabilisieren kann“, sagte Tierparkdirektor Jörg Junhold am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Ihnen gehe es gut, „augenscheinlich ist alles in Ordnung“, versicherte er. Das Baby müsse aber regelmäßig trinken. „Keine Störung, auch wir lassen sie in Ruhe“. Die Situation werde nun 24 Stunden beobachtet, die Dickhäuter-Anlage voraussichtlich auch Sonntag nicht zugänglich sein.