Wegen einer Ruhestörung rückt die Polizei in ein Wohnhaus aus. Beim Öffnen einer Wohnungstür nimmt der Einsatz eine unerwartete Wendung.

Pößneck - Mit einer Schreckschusspistole in der Hand hat ein 53-jähriger in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) Polizeibeamten die Wohnungstür geöffnet - und damit einen größeren Einsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren die Einsatzkräfte am Sonntagabend wegen einer Ruhestörung in die Julius-Fucik-Straße gerufen worden.

Als sich die Tür öffnete und der Mann mit der vermeintlichen Waffe erschien, brachten die Beamten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei leistete der 53-Jährige den Angaben zufolge Widerstand. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte.

In der Wohnung fanden die Polizisten zudem weitere verbotene Gegenstände, darunter einen Schlagring. Während des Einsatzes versuchte zudem ein weiterer Mann, die Wohnung zu betreten, und beleidigte dabei die Beamten.