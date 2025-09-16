Karl-Heinz Rummenigge ist begeistert vom neuen Vorrunden-Format der Königsklasse. Er bezeichnet es als „Coup“. Und er glaubt, dass einige Teams die Sache diesmal anders angehen werden.

München - Karl-Heinz Rummenigge sieht im neuen Ligaformat der Champions League spannungsmäßig „eine klare Verbesserung“. Zugleich rechnet der frühere Bayern-Chef bei der zweiten Auflage der reformierten Vorrunde gerade bei den Top-Teams in Europa mit einem Lerneffekt und einer anderen Herangehensweise.

„In der alten Gruppenphase war nach dem vierten Spieltag oft schon alles entschieden. Bayern München war regelmäßig durch, und es gab ein, zwei bedeutungslose Spiele“, sagte Rummenigge (69) der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der neuen Königsklassen-Saison heute Abend.

„Ich ticke da als Fußballfan. Allein der Umstand, dass bei der Premiere mit Bayern München, Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain gleich vier Top-Teams in die Playoffs mussten, war für mich der Beweis, wie viel spannender dieses System ist“, argumentiert Rummenigge.

„Die Großen haben verstanden“

„Und die Großen haben verstanden, dass sie von Beginn an Vollgas geben müssen, um unter die ersten Acht zu kommen – denn das wollen alle.“ Der FC Bayern etwa hatte bei der Premiere 2024/25 die direkte Qualifikation für das Achtelfinale als Tabellenzwölfter verpasst.

„Vor einem Jahr war vieles noch neu, da sind manche Topvereine die eine oder andere Partie noch etwas lockerer angegangen. Da erwarte ich jetzt einen deutlichen Lerneffekt“, sagte Rummenigge. Für die Fans sei die Vorrunde jetzt „viel emotionaler“, findet Rummenigge: „Sie schauen ständig aufs Handy: Wo steht Bayern? Wo steht Real? Der UEFA ist damit ein echter Coup gelungen.“

Bayern-Torjäger Harry Kane stimmt Rummenigge vor dem Auftaktspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Club-Weltmeister FC Chelsea an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in München zu.

Kane: Wichtig, unter die ersten Acht zu kommen

„Es ist wichtig, unter die ersten Acht zu kommen. Denn die Extraspiele in den Playoffs können die Saison verändern. Letztes Jahr hatten wir durch die zusätzlichen Spiele gegen Celtic Glasgow eine anstrengende Phase. Wir haben da einige Spieler durch Verletzungen verloren“, begründete der Engländer.

Kanes Hochrechnung für das direkte Weiterkommen geht so: Man müsse von den acht Ligaspielen „wahrscheinlich sechs gewinnen“ oder fünf mit einigen Unentschieden. Bei der Premiere vor einem Jahr reichten am Ende 16 Punkte für Platz acht. Die Bayern kamen nach fünf Siegen auf 15 Zähler - zu wenig.